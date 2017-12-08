02:16 08 декабря 2017 0

Израиль полностью присоединил к себе Иерусалим в 1967 году, а в 1980 году объявил его столицей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свыше 50 палестинцев пострадали в минувший четверг, 7 декабря, в результате столкновений с израильскими силовиками в секторе Газа и на западном берегу Иордана. Стычки начались после заявления президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей государства Израиль.

У всех пострадавших — либо огнестрельные ранения, либо травмы от резиновых пуль и отравление слезоточивым газом, передает «Национальная служба новостей». По информации арабских СМИ, столкновения происходят, в частности, в Иерусалиме, Рамалле, Хевроне и Вифлееме. Как передает RT, в ходе столкновений пострадал и продюсер офиса телеканала в Рамалле Амжад Шахин.

По информации телеканала 360, 7 декабря стало в Палестине днем всеобщей забастовки в знак протеста против заявления Трампа. При этом в самом Израиле большинство населения считает, что Иерусалим хотя и является неотъемлемой частью страны, однако столица должна быть в Тель-Авиве.

Напомним, 6 декабря президент Трамп заявил, что пришло время признать тот факт, что Иерусалим — столица государства Израиль. Как писало «URA.RU», по мнению американского лидера, ранее это не было сделано, так как существовала опасность нарушения хрупкого мира на Ближнем Востоке.

Отметим, в 1949 году Израиль объявил Иерусалим неотъемлемой частью страны, в 1967 — отвоевал город у Иордании, а в 1980 году заявил о том, что древний город является столицей. Совет безопасности ООН тогда же осудил действия Израиля признав присоединение Восточного Иерусалима аннексией.