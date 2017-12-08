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08 декабря 2017
07 декабря 2017
Главные новости Челябинской области
19:40  08 декабря 2017 0

Венедиктов нашел в Челябинске Колизей и не смог встретиться с губернатором. ФОТО

Алексей Венедиктов презентует книгу по 25-летию
Алексей Венедиктов провел в Челябинске прямой эфирФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» побывал в Челябинске. Он встретился со студентами Челябинского государственного университета, заглянул в областной краеведческий музей и провел прямой эфир на «Эхе Москвы в Челябинске».

В музее Венедиктов осмотрел знаменитый челябинский метеорит. Это небесное тело взорвалось над Южным Уралом в феврале 2013 года. В области находили много его мелких фрагментов. Самый крупный осколок был поднят со дна озера Чебаркуль и помещен в музей. Фото из него Венедиктов выложил на своей странице в Instagram.

Также в своем аккаунте он разместил снимок стадиона «Центральный», отметив, что сооружение похоже на Колизей. «Древнеримский Колизей вдруг обнаружился в Челябинске», — написал главред «Эхам Москвы». Он также снял один из видов города и отметил: «Хмуровато».

Алексей Венедиктов также собирался встретиться с губернатором Борисом Дубровским. Глава региона дал предварительное согласие. Однако 8 декабря в регион приехал с рабочим визитом заместитель министра строительства РФ Андрей Чибис. Борис Дубровский встречался с федеральным чиновником и обсуждал вопросы реализации проекта «Городская среда» и переселения людей из аварийного жилья и не нашел времени для встречи с Венедиктовым.

Альбина Золотухина
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