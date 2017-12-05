{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Пранкеры Лексус и Вован: «Будет на столе у Путина»
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,69
Динамика за 2 недели
Евро 69,63
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
05 декабря 2017
04 декабря 2017
Главные новости Челябинской области
14:56  05 декабря 2017 0

«Рутений — наше фсё!» Главред «Эха» Алексей Венедиктов летит в Челябинск. ФОТО

Алексей Венедиктов презентует книгу по 25-летию
Алексей Венедиктов в пятницу посетит ЧелябинскФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Выброс рутения на Урале
все новости сюжета

Главный редактор радио «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов 8 декабря прилетит в Челябинск. Если губернатор Борис Дубровский будет в это время в городе, он даст интервью одному из мэтров журналистского цеха, сообщил «URA.RU» пресс-секретарь главы региона Дмитрий Федечкин.

О визите Алексея Венедиктова было объявлено еще полтора месяца назад. Тогда еще не была определена дата, назывались 7 и 8 декабря. Губернатор Борис Дубровский дал предварительное согласие на встречу. Сейчас оба уточнили свои планы. Венедиктов прилетает только на 8 декабря. Но и у главы региона изменился график. «У Бориса Дубровского на пятницу запланирована командировка. Если вдруг планы изменятся, то готов будет встретиться с Алексеем Венедиктовым», — заверил Дмитрий Федечкин.

В своем микроблоге в Twitter Алексей Венедиктов написал: «Хотел эту неделю отсидеться в Москве, но нет — пятница в Челябинске!» А в ответ на комментарий о соболезнованиях по случаю визита на Урал ответил: «Рутений — наше фсё», — подразумевая недавний скандал с выбросом изотопа.

Гендиректор ООО «Управляющая компания „Медиа-центр“» («31-й телеканал», радио «Эхо Москвы в Челябинске» и «DFM Челябинск») Валерий Шагиев добавил «URA.RU», что Алексей Венедиктов в рамках традиционного визита в регион встретится со студентами ЧелГУ и местными журналистами, а также проведет эфир местного «Эха Москвы в Челябинске». Планировалось, что он поучаствует во вручении премии «Сделано в Челябинске», но из-за плотного графика не удалось найти времени. Поэтому вручение премии пройдет накануне визита, 7 декабря.

Фото: Алексей Венедиктов, Twitter

Сергей Леонов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров