Главный редактор радио «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов 8 декабря прилетит в Челябинск. Если губернатор Борис Дубровский будет в это время в городе, он даст интервью одному из мэтров журналистского цеха, сообщил «URA.RU» пресс-секретарь главы региона Дмитрий Федечкин.
О визите Алексея Венедиктова было объявлено еще полтора месяца назад. Тогда еще не была определена дата, назывались 7 и 8 декабря. Губернатор Борис Дубровский дал предварительное согласие на встречу. Сейчас оба уточнили свои планы. Венедиктов прилетает только на 8 декабря. Но и у главы региона изменился график. «У Бориса Дубровского на пятницу запланирована командировка. Если вдруг планы изменятся, то готов будет встретиться с Алексеем Венедиктовым», — заверил Дмитрий Федечкин.
В своем микроблоге в Twitter Алексей Венедиктов написал: «Хотел эту неделю отсидеться в Москве, но нет — пятница в Челябинске!» А в ответ на комментарий о соболезнованиях по случаю визита на Урал ответил: «Рутений — наше фсё», — подразумевая недавний скандал с выбросом изотопа.
Гендиректор ООО «Управляющая компания „Медиа-центр“» («31-й телеканал», радио «Эхо Москвы в Челябинске» и «DFM Челябинск») Валерий Шагиев добавил «URA.RU», что Алексей Венедиктов в рамках традиционного визита в регион встретится со студентами ЧелГУ и местными журналистами, а также проведет эфир местного «Эха Москвы в Челябинске». Планировалось, что он поучаствует во вручении премии «Сделано в Челябинске», но из-за плотного графика не удалось найти времени. Поэтому вручение премии пройдет накануне визита, 7 декабря.