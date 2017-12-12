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Главные новости Пермского края
14:47  12 декабря 2017 0

Пермский губернатор сообщил «URA.RU», что ищет нового главу своей администрации

Врио губернатора Решетников в Кудымкаре. Пермь, решетников максим
Максим Решетников присматривается к кандидатам на пост главы администрацииФото: Алексей Глазырин © URA.RU

Пермский губернатор Максим Решетников ищет человека, способного возглавить администрацию главы региона. Об этом он сообщил «URA.RU» на своей пресс-конференции.

Во вторник, 12 декабря, губернатор Максим Решетников в отремонтированном здании Речного вокзала в третий раз встретился с журналистами. Ранее глава региона проводил пресс-конференции в марте и в июне еще в статусе временно исполняющего обязанности.

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Одна из наиболее обсуждаемых тем сегодня — будет ли Решетников и дальше возглавлять правительство региона (при предыдущих двух губернаторах функции были разделены) и кто станет новым руководителем краевой администрации (с 1 декабря Рустем Юсупов уволился по собственному желанию и вернулся в структуру Минюста РФ).

Максим Решетников однозначно ответил, что продолжит самостоятельно руководить кабинетом министров и добавил, что при необходимости нетрудно найти подходящего человека на должность премьера. «Найти председателя правительства легко, а что насчет главы администрации губернатора?» — поинтересовался корреспондент «URA.RU».

«Смотрим, ищем», — сообщил Решетников и таким образом опроверг версию, что администрация губернатора после президентских выборов будет упразднена, а все политические вопросы будет решать новое министерство в правительстве. Какой-либо административной реформы губернатор также не анонсировал.

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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