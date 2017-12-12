Пермский губернатор Максим Решетников ищет человека, способного возглавить администрацию главы региона. Об этом он сообщил «URA.RU» на своей пресс-конференции.
Во вторник, 12 декабря, губернатор Максим Решетников в отремонтированном здании Речного вокзала в третий раз встретился с журналистами. Ранее глава региона проводил пресс-конференции в марте и в июне еще в статусе временно исполняющего обязанности.
Одна из наиболее обсуждаемых тем сегодня — будет ли Решетников и дальше возглавлять правительство региона (при предыдущих двух губернаторах функции были разделены) и кто станет новым руководителем краевой администрации (с 1 декабря Рустем Юсупов уволился по собственному желанию и вернулся в структуру Минюста РФ).
Максим Решетников однозначно ответил, что продолжит самостоятельно руководить кабинетом министров и добавил, что при необходимости нетрудно найти подходящего человека на должность премьера. «Найти председателя правительства легко, а что насчет главы администрации губернатора?» — поинтересовался корреспондент «URA.RU».
«Смотрим, ищем», — сообщил Решетников и таким образом опроверг версию, что администрация губернатора после президентских выборов будет упразднена, а все политические вопросы будет решать новое министерство в правительстве. Какой-либо административной реформы губернатор также не анонсировал.