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Главные новости Пермского края
22:26  23 декабря 2017 1

Три человека погибли в аварии с «Почтой России» в Пермском крае. ВИДЕО

Путевые фото. Нижний Тагил -Восточный - Верхотурье - Гари, почта россии, уаз
Почтовый автомобиль столкнулся с легковушкойФото: Александр Ельчищев © URA.RU

Три человека погибли и еще пятеро пострадали в аварии в Пермском крае с участием автомобиля «Почты России». ДТП произошло днем 23 декабря недалеко от села Юксеево.

По неизвестным пока причинам УАЗ «Почты России» столкнулся с автомобилем «Лада Калина». «Погибли три человека — водитель и пассажир легковушки, а также 9-летний ребенок, — подтвердил «URA.RU» источник в правоохранительных органах. — Также пострадал еще один пассажир «Лады Калины», три пассажира и водитель «Почты России».

Все раненые сейчас госпитализированы, им оказывают помощь врачи. Известно, что почтовая «буханка» ехала из населенного пункта Гайна в Кудымкар и везла посылки и письма. Сейчас органами ГИБДД устанавливается, по какой причине случилось смертельное ДТП.

«По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье „Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц“, — прокомментировали „URA.RU“ в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. — Ведется следствие».

Видео: 5 канал

Сергей Снегирев
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