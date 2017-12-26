В Екатеринбурге произошла перестрелка на скандальной овощебазе. Есть раненый

15:04 26 декабря 2017 0

На место происшествия направились силовики Фото: Анна Майорова © URA.RU

На скандальной овощебазе № 4 в Екатеринбурге в очередной раз произошел конфликт с применением огнестрельного оружия. Перестрелка случилась в одном из кафе.

Представители администрации овощебазы пытались сместить прежних арендаторов, поставив на их место новых представителей, сообщает «АиФ-Урал» со ссылкой на источник. В результате одна из сторон открыла стрельбу. Очевидцы сообщают, что все кафе залито кровью. По предварительным данным, ранен один человек. Стреляли из травматического пистолета ПМ, переделанного под боевой патрон.

«Пока нет подтверждения, была ли на территории данного объекта стрельба. Однако на место происшествия выдвинулась следственно-оперативная группа отдела полиции №11 на поступившее тревожное сообщение, которая сейчас проверяет этот факт», — сообщил «URA.RU» руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Отметим, на овощебазе №4 регулярно происходят массовые драки, в том числе с применением оружия. Овощебазой владела семья бывшего вице-премьера Екатеринбурга Виктора Контеева, осужденного за создание ОПГ и организацию заказных убийств. Сейчас назначен конкурсный управляющий базой. Идет противостояние главных действующих лиц на базе — Андрея Столбова и Елены Русиной.