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26 декабря 2017
17:17  26 декабря 2017 2

Уличенная в поставках поддельных лекарств для онкобольных компания заявила, что ей не дают работать

Клипарт, горе, болезнь, Онкология
«Аргентум» наживался на тяжелобольных людяхФото: depositphotos.com © URA.RU

Фирма «Аргентум», которую в декабре уличили в поставке фальсифицицированных лекарств для онкобольных женщин, внесена в реестр недобросовестных подрядчиков и не может в течение определенного времени выполнять контракты. Об этом рассказал глава Свердловского УФАС Дмитрий Шалабодов.

«Я сам был председателем комиссии, где рассматривался вопрос по внесению компании в реестр. Дел там было несколько, несколько тендеров было с участием этой компании. Причина, по которой мы внесли [в реестр недобросовестных подрядчиков] — заявление самой компании: она отказывалась от контракта в одностороннем порядке», — рассказал глава антимонопольного ведомства.

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В Екатеринбурге пресечена поставка лекарств-«пустышек» для раковых больных

Напомним, в конце декабря в Екатеринбурге было возбуждено уголовное дело по факту поставок некачественных медикаментов для раковых больных. Проверку провела областная прокуратура совместно с ФСБ России, региональным управлением Росздравнадзора и министерством здравоохранения. Выяснилось, что «Аргентум» выиграл торги на заключение госконтракта на поставку химиопрепаратов для женщин, страдающих раком молочной железы. Сумма сделки превысила 20 миллионов рублей, а медикаменты должны были поступить в Свердловский областной онкологический диспансер. Сотрудники прокуратуры связались с заводом-изготовителем, и оказалось, что никто не продавал «Аргентуму» данный препарат, а в свободной продаже лекарства в таком количестве нет.

Прокуратура направила запрос руководителю данной фирмы с требованием предоставить информацию «о фирме-производителе, дате изготовления и законности происхождения, соблюдении правил перевозки и температуры хранения», сообщает пресс-служба ведомства. Однако ответа не последовало: ООО «Аргентум» в одностороннем порядке отказалось от заключения договора.

По словам Шалабодова, представитель «Аргентума» исправно приходил на все заседания комиссии и говорил, что не может выполнять контракт, что ему чинят препоны, что его ставят в условия, при которых компания не может выполнить контракт. «Однако никаких препятствий нами выявлено не было», — отметил Шалабодов.

«Аргентум» был внесен в реестр недобросовестных поставщиков за отказ исполнять тендер на 184 тысячи рублей — на эту сумму компания должна была поставить препараты в Кушвинскую больницу. Сейчас контракт с «Аргентумом» расторгнут, но без лекарств больные не останутся — по закону, контракт будет заключен с фирмой, которая стала второй в конкурсе. В нашем случае — это московский «Фармфорвард».

Юлия Литвиненко
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