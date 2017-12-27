В Екатеринбурге, на скандальной овощебазе, стреляли в заложника

13:38 27 декабря 2017 6

На овощебазу, где подстрелили заложника, выезжал ОМОН Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Налетчики взяли заложника в кафе на овощебазе №4 в Екатеринбурге, а затем прострелили ему колено в нескольких местах. Жертвой оказался родственник арендатора кафе из Таджикистана, на которого нападавшие хотели оказать давление и заставить отдать помещение бывшей столовой.

Группа боевиков пыталась получить контроль над кафе, рассказал источник «АиФ-Урал» в полицейском главке Свердловской области. «Сейчас его арендует группа таджиков. Этих арендаторов пытались выжить. Вчерашние налетчики хотели найти человека, который арендует заведение, но нашли лишь его брата и взяли его в заложники», — рассказал собеседник издания. По его данным, налетчики с помощью заложника хотели вызвать на разговор арендатора кафе, но он на встречу так и не явился.

Не дождавшись хозяина заведения, нападавшие прострелили его родственнику колено сразу в трех местах из травматического пистолета, переделанного под боевой. Руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых ранее заявил «URA.RU», что на место конфликта вместе со следственно-оперативной группой в качестве силовой поддержки выезжали борцы ОМОН Росгвардии. В результате конфликта пострадали два человека. «Один из них получил перелом носа и после врачебного вмешательства уже отпущен домой. Еще один гражданин, имеющий огнестрельное ранение, предположительно из пистолета, в область колена, прооперирован и пока находится под присмотром в лечебном учреждении», — добавил Горелых.

Отметим, на овощебазе №4 регулярно происходят массовые драки, в том числе с применением оружия. Овощебазой владела семья бывшего вице-премьера Екатеринбурга Виктора Контеева, осужденного за вымогательство, получение взятки и подстрекательство к убийству. Сейчас назначен конкурсный управляющий базой. Идет противостояние главных действующих лиц на базе — Андрея Столбова и Елены Русиной.