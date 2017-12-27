15:29 27 декабря 2017 0

Теперь абсолютно все сотрудники СвЖД должны написать «обязательство», что осознают степень ответственности Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Руководство Свердловской железной дороги озабочено наркоманами на рабочих местах — об этом говорится в служебной телеграмме в адрес подразделений СвЖД. Скан документа выложил в «Твиттере» российский блогер Рустем Адагамов (известный также под ником drugoi). Он написал, что на Свердловской железной дороге «аховое положение с наркоманами на рабочих местах, начальство бьет тревогу».

«Руководством железной дороги используются различные инструменты информирования персонала, направленные на профилактику и укрепление трудовой и технологической дисциплины, — говорится в телеграмме по Свердловской железной дороге. — Однако, несмотря на общее снижение случаев нарушений, количество уволенных за появление в состоянии наркотического опьянения и за грубые нарушения требований охраны труда растет».

О борьбе с наркоманией говорится в телеграмме начальника СвЖД Скриншот: аккаунт Адагамова в «Твиттере»

При этом, по мнению руководства (телеграмма подписана начальником дороги Алексеем Мироновым), у работников отсутствует «понимание последствий допущенных нарушений». Решение проблемы начальство видит в том, чтобы заставить абсолютно всех работников написать «обязательство», в котором люди должны расписать последствия подобных нарушений.

«В своем обязательстве работник должен самостоятельно, без участия администрации, отразить понимание степени ответственности за нарушение трудовой и производственной дисциплины, соблюдение кодекса деловой этики, выполнение нормативных документов», — говорится в наказе от начальника железной дороги. Он же предписывает «исключить однотипное переписывание обязательства» и его «написание под диктовку».

Такую бумагу каждый работник Свердловской железной дороги должен подписать до 29 декабря 2017 года, а отсутствующие на рабочем месте — в суточный срок с момента выхода на работу. В случае отказа от написания обязательства беседу с каждым отказником должны провести профсоюзные деятели и работники службы кадров, а самого отказавшего включить в список потенциальных нарушителей «с оформлением записи в журнале собеседований».

Ранее «URA.RU» писало о серьезных проблемах с безопасностью на железной дороге, вызванных ужасным состоянием локомотивов из-за несвоевременного и некачественного ремонта, а также тяжелым положением локомотивным бригад вследствие прессинга со стороны администрации. Недовольные ситуацией машинисты даже пытались организовать в 2017 году «итальянскую забастовку». Ее инициатор, машинист Анатолий (имя изменено, данные человека есть в редакции), заявил «URA.RU», что проблема пьяных и наркоманов на рабочих местах на Свердловской железной дороге не нова.

«У нас бывают такие прецеденты, — признался Анатолий. — Я рад, что они не очень частые, но случается, что работники локомотивных бригад находятся в состоянии алкогольного опьянения. И даже в наркотическом опьянении — такое тоже было. И эти люди управляют поездом! Это все далеко не шутки!» По словам машиниста, опубликованный документ — абсолютно реальный, он пришел во все подразделения Свердловской железной дороги, в том числе в то, где работает он сам. Мало того, данный документ «включен в предрейсовый инструктаж».

«URA.RU» обратилось с запросом в пресс-службу Свердловской железной дороги с просьбой прокомментировать необходимость появления телеграммы про наркоманов на рабочих местах. К моменту публикации ответ на запрос пока не поступил.