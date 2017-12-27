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28 декабря 2017
27 декабря 2017
Главные новости Свердловской области
18:40  27 декабря 2017 3

СвЖД подтвердила подлинность телеграммы об увольнении наркоманов

Узнайте, зачем руководство железной дороги решило обязать сотрудников не принимать наркотикиФото: из аккаунта Рустема Адагамова в «Твиттере»

В Свердловской железной дороге подтвердили подлинность документа, в котором рассказывается о наркоманах в компании. «Телеграмма № исх 26533/СвЖД от 26 декабря действительно была разослана по списку подразделений Свердловской дороги», — рассказали «URA.RU» в пресс-службе компании. По словам ее представителя, это было сделано для формирования у работников «осознанного и ответственного отношения к соблюдению трудовой дисциплины».

Нашла подтверждение и информация об увольнениях наркозависимых, пойманных на рабочих местах. «Содержащиеся в документе сведения о росте доли увольнений за появление на работе в состоянии наркотического опьянения при общем снижении количества нарушений СвЖД не отрицает, — говорится в ответе на запрос „URA.RU“. — При этом приведенные данные указывают не на остроту проблемы (отмечены лишь единичные случаи), а свидетельствуют о повышении со стороны работодателя качества контроля (фильтров) физического состояния работников и уровня выявляемости подобных нарушений».

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Также в письме объясняется, зачем от работников СвЖД требуют писать обязательства о недопущении подобных нарушений трудовой дисциплины. «В телеграмме отражена одна из стратегических целей компании ОАО „РЖД“ — обеспечение исключительной безопасности всех процессов, — заявили в пресс-службе компании. — Только понимание каждым железнодорожником своей личной ответственности, которую он на рабочем месте несет за жизни и здоровье людей, позволяет предотвратить аварии и катастрофы. Собственноручно написанные обязательства служат инструментом вовлечения сотрудников в профилактическую работу и распространения идеологии компании».

Ранее «URA.RU» сообщало о телеграмме, которую руководство Свердловской железной дороги разослало в адрес всех подразделений компании. В ней говорится о росте числа сотрудников, уволенных за нахождение на рабочем месте в состоянии наркотического опьянения. Также документ содержит распоряжение всем сотрудникам СвЖД написать «обязательство» о недопущении подобных нарушений.

Андрей Гусельников
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