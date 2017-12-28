13:51 28 декабря 2017 3

Сити-менеджер Александр Якоб заявил, что споры о храме продолжатся до конца его строительства Фото: Анна Майорова © URA.RU

Александр Якоб впервые прокомментировал отношение администрации Екатеринбурга к событиям, разворачивавшимся вокруг строительства Храма на воде. Он признался, что всегда был противником того, чтобы сооружение располагалось на насыпном острове в центре городского пруда. По мнению сити-менеджера, это создало бы «тихую заводь, где всегда бы собиралась застойная вода».

Новое место — возле Театра драмы — Якоб назвал «компромиссным». Он признался, что идея строительства будет существовать в городе всегда, пока «не будет реализована».

Сити-менеджер рассказал также, что думает по поводу сноса телебашни. Он отметил, что участок много раз выставлялся на торги, но ни один из подрядчиков не смог предложить возможный функционал объекта. «Если кто-то придет и скажет, что башня будет красивой и на ней будет что-то расположено, то это предложение можно будет рассмотреть. Но пока таких нет», — сказал Якоб.