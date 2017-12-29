Широкая автоматизация производств в России может стать для правительства причиной отказа от повышения пенсионного возраста в стране. Дело в том, что, если предприятия начнут интенсивно заменять людей на роботов, низкий рубеж выхода на пенсию позволит избежать безработицы.Кроме того, есть еще одна мера, которая поможет избежать безработицы, это сокращение трудового дня.
Президент России Владимир Путин обратил внимание на проблему еще на своей декабрьской пресс-конференции, пишет «Коммерсант». Глава государства указал, что если экономика России пойдет по пути «инновационного развития», то с предприятий будут увольнять все большее число работников. В сочетании с повышением пенсионного возраста процесс может взывать неконтролируемый рост безработицы.
Издание отмечает, что пока инновационное развитие России является более метафорой, чем реальной перспективой. Но рекрутинговые агентства уже фиксируют интерес к автоматизации производства. Организация McKinsey & Co оценила потенциал для автоматизации — в России ей подвержены рабочие места более 35 млн человек. В первую очередь роботами будут заменять водителей, продавцов, сельхозработников, грузчиков и уборщиков.
В российском бюджете пока вряд ли найдутся средства на меры соцзащиты для таких категорий работников, пишет газета. Поэтому вместо новых мер населению могут предложить сохранение нынешнего рубежа выхода на пенсию.