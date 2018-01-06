Двое юных уральцев, которые почти сутки провели зимой в лесу на севере Свердловской области, заблудились, увлекшись погоней за белкой. Об этом спасенные мальчики рассказали сотрудникам МЧС, которые позже передали детей медикам.
По словам 11-летних Ивана Устинова и Евгения Лучникова, в минувший четверг, 4 января, они вдвоем со своими собаками пошли в лес. Там одна из собак погналась за белкой и дети побежали следом за ней. Найти дорогу назад они уже не смогли, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.
«Костер дети не разводили, так как у них не было с собой спичек. Собаки помогали подросткам согреться, — рассказал начальник караула 206-й пожарно-спасательной части Леонид Демченко. Ночью один из мальчишек спал, а второй бодрствовал и периодически будил другого, чтобы тот не замерз».
Напомним, друзья и одноклассники из поселка Восток под Кушвой ушли в лес днем в четверг. Около часа ночи в полицию обратились родители пропавших. В поисках мальчишек участвовали порядка 200 человек — полицейские, спасатели и волонтеры.
В готовности к вылету находился вертолет, однако за несколько минут до взлета был дан отбой — дети нашлись. Они практически не пострадали, за исключением обмороженных пальцев ног.
«Почему дети ушли из дома и при каких обстоятельствах заблудились, будет установлено в ходе опроса детей в присутствии их законных представителей, после оказания им необходимой медицинской помощи, — так прокомментировал ситуацию руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. — По итогам начавшейся проверки органы внутренних дел Кушвы примут соответствующее процессуальное решение».