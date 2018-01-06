Подписи за Путина в Екатеринбурге продолжат собирать в Рождество

В Екатеринбурге организаторы сбора подписей за выдвижение Владимира Путина кандидатом в президенты решили отказаться от перерыва на Рождество. По словам участников, это сделано в связи с большим количеством желающих.
«В Свердловской области решили не делать рождественского перерыва в сборе подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина. Планировалось изначально, что „Волонтеры Победы“ собирают подписи только 5 и 6 января в Екатеринбурге, а с 9 января уже стартует массовый сбор по всей области. Однако в связи с тем, что в одном из пунктов в торговом центре сегодня стоят очереди из желающих выразить поддержку и поставить свою подпись, пикет будет работать и 7 января, и все последующие дни», — цитирует ТАСС представителя регионального отделения движения «Волонтеры Победы» Эльдара Валиулина, которое участвует в сборе подписей.
С 5 января в Екатеринбурге открылось два пункта сбора подписей за выдвижение Владимира Путина: в аэропорту Кольцово и в одном из торговых центров. Всего кандидату необходимо собрать 300 тысяч голосов в свою поддержку. При этом на каждый регион РФ должно приходиться не менее 7,5 тысяч подписей граждан, которые проживают на его территории.
Как писало «URA.RU» ранее, в России сегодня начался сбор подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина на выборы президента РФ. Первые в стране пункты сбора подписей открылись в Хабаровске.