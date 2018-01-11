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11 января 2018
13:52  11 января 2018 2

На сумму по «ипотеке для бедных» установили лимит

Строительство Екатеринбург-Арены, временная трибуна. Екатеринбург, новостройка, жилые дома, вторичное жилье, екатеринбург
Программа может оказаться неактуальной для «столичных» жителейФото: Владимир Жабриков © URA.RU

На ипотеку со ставкой в 6% установили лимит: жители регионов смогут взять кредит на жилье, которое стоит не дороже трех миллионов рублей, а жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей ограничат потолком в восемь млн рублей.

Об этом пишет «Газета.ру» и отмечает, что в столицах программа может не развернуться из-за более высоких цен на жилье. По заявлению управляющего партнера «Метриум Групп» Марии Литинецкой, трехкомнатная квартира в столице в среднем стоит 12,7 млн рублей (на декабрь 2017 года). «При минимально необходимом первом взносе 20% сумма займа составит 10,2 млн рублей, что превышает максимальный размер субсидированного кредита», — пояснила она в разговоре с изданием. Насчет регионов Литинецкая спокойна. По данным Центробанка, средний размер ипотеки в них составляет 1,8 млн рублей.

Программа «ипотеки для бедных», уверены во власти, должна повлиять на демографическую ситуацию в стране. На нее планируют выделить 600 млрд рублей (ранее говорилось о 500 млрд). Данную инициативу проработало правительство по поручению президента России Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что ипотеку по низкой ставке смогут получить семьи, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родятся второй или третий ребенок. Пониженная ставка для них будет установлена на три и пять лет соответственно.

Иван Антонов
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