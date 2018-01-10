{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Не заплачут только каменные сердца. ВИДЕО
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,87
Динамика за 2 недели
Евро 67,88
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
10 января 2018
Главные новости Москвы
10:32  10 января 2018 6

Правительство утвердило условия получения «ипотеки для бедных»

Разное. Курган, ипотека, башенные краны, строящийся дом
В кабмине придумали способ сделать жилье доступнееФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Постановление правительства РФ о субсидировании процентной ставки по ипотеке для семей с двумя и более детьми одобрено и опубликовано на сайте кабмина. Новые правила уже получили неофициальное название «ипотека для бедных», поскольку существенно облегчают получение жилищных кредитов для тех, кому раньше они были недоступны.

На субсидирование процентной ставки по ипотеке для многодетных семей правительство планирует потратить 600 миллиардов рублей. При этом льгота будет зависеть от даты рождения детей и их количества. Так, если в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года в семье появляется второй ребенок, то на три года ставка по кредиту для молодых родителей снижается до 6%. Если в этот период появляется третий ребенок — срок льготы увеличивается до пяти лет.

Новые ставки по кредитам будут распространяться в том и числе и на действующие договоры, для чего их необходимо будет перезаключить. Расходы банков и прочих кредитных организаций при этом будут компенсироваться из бюджета.

О планах по введению «ипотеки для бедных» Минстрой РФ объявил в начале года. Ожидается, что льготой смогут воспользоваться порядка 620 тысяч семей. При этом эксперты осторожны в оценках, указывая на то, что привлечение на рынок такого числа людей с низким уровнем доходов несет с собой большие риски для кредитных организаций.

Игорь Чукреев
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров