Правительство утвердило условия получения «ипотеки для бедных»

Постановление правительства РФ о субсидировании процентной ставки по ипотеке для семей с двумя и более детьми одобрено и опубликовано на сайте кабмина. Новые правила уже получили неофициальное название «ипотека для бедных», поскольку существенно облегчают получение жилищных кредитов для тех, кому раньше они были недоступны.
На субсидирование процентной ставки по ипотеке для многодетных семей правительство планирует потратить 600 миллиардов рублей. При этом льгота будет зависеть от даты рождения детей и их количества. Так, если в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года в семье появляется второй ребенок, то на три года ставка по кредиту для молодых родителей снижается до 6%. Если в этот период появляется третий ребенок — срок льготы увеличивается до пяти лет.
Новые ставки по кредитам будут распространяться в том и числе и на действующие договоры, для чего их необходимо будет перезаключить. Расходы банков и прочих кредитных организаций при этом будут компенсироваться из бюджета.
О планах по введению «ипотеки для бедных» Минстрой РФ объявил в начале года. Ожидается, что льготой смогут воспользоваться порядка 620 тысяч семей. При этом эксперты осторожны в оценках, указывая на то, что привлечение на рынок такого числа людей с низким уровнем доходов несет с собой большие риски для кредитных организаций.