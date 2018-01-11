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11 января 2018
16:23  11 января 2018 0

Россияне массово отказываются от абортов и супружеских измен

Клипарт. Санкт-Петербург., граффити, аборт
За 20 лет противников абортов в России стало втрое большеФото: Илья Московец © URA.RU

За последние 20 лет число россиян, выступающих против абортов, стало втрое больше — с 12% этот показатель вырос до 35%. Увеличилась также доля тех, кто негативно относится к супружеским изменам и однополым отношениям, показали данные опроса «Левада-центра».

Так, связи на стороне не одобряют 68% россиян, и это почти на 20% больше, чем два десятилетия назад. Причем женщины оказались более категоричными: отрицательное отношение к этому вопросу высказали 77% из них, а среди мужчин только 57%.

Однозначное «нет» однополым бракам говорит подавляющее большинство россиян — чуть больше 80%, подчеркивает «Национальная служба новостей». Отметим, что 20 лет назад такую позицию отстаивали 68% респондентов.

По мнению научного директора Независимого института семьи и демографии Игоря Белобородова, изменение отношения к абортам стало следствием государственной политики и просветительской работы РПЦ, пишет «Федеральное агентство новостей». Рост осуждения супружеских измен он связывает с укреплением семейных ценностей.

Дарья Корчак
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