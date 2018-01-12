В Магнитогорске попал в аварию автомобиль из кортежа губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Как сообщил специальный фотокорреспондент «URA.RU» Илья Московец, участником ДТП стал микроавтобус, перевозивший журналистов.
Авария произошла на пересечении улиц Правды и Совесткой рядом с трамвайной остановкой. Водитель микроавтобуса Toyota начал движение на желтый сигнал светофора. «Водитель не успел сманеврировать и пытался протиснуться между двумя легковушками. Я сразу понял, что мы вот-вот врежемся», — отметил Московец.
По его словам, в одном из автомобилей, поучаствовавших в ДТП находился сотрудник полиции — страж порядка был не при исполнении и следовал по своим делам. Представители прессы, находившиеся в микроавтобусе, получили незначительные повреждения. Единственной госпитализированной стала сотрудница пресс-службы городской администрации — у нее зафиксирован ушиб плеча.
Глава региона Борис Дубровский в пятницу, 12 января, находился с визитом в Верхне-Уральском районе, где проверил работу новых очистных сооружения и посетил социальные объекты Магнитогорска. В частности, губернатор побывал в Доме дружбы народов, находящемся на реконструкции, городской больнице №3 и оценил строящуюся школу № 144.