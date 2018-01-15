Губернатор Прикамья срочно выехал в школу, где напали на детей

Максим Решетников поехал лично разбираться
Губернатор Максим Решетников и представители городских властей направились в пермскую школу, которая подверглась нападению. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе главы региона.
В понедельник, 15 января, стало известно, что двое неизвестных в масках совершили нападение на школу №127 в Мотовилихинском районе Перми. Пострадали педагог и несколько детей. Обстоятельства происшествия сейчас выясняются.
В мэрии города сообщили, что к школе направились глава города Дмитрий Самойлов, его заместитель Людмила Гаджиева и руководство департамента образования. По информации пресс-службы правительства Прикамья, на место происшествия срочно выехал и губернатор Максим Решетников.