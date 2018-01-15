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15 января 2018
14 января 2018
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12 января 2018
11:48  15 января 2018 1

Губернатор Прикамья срочно выехал в школу, где напали на детей

Отчетная конференция отделения партии Единая Россия в Пермском крае. Пермь, конференция, единая россия, решетников максим
Максим Решетников поехал лично разбиратьсяФото: Алексей Глазырин © URA.RU
новость из сюжета:
Кровавая поножовщина в пермской школе
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Губернатор Максим Решетников и представители городских властей направились в пермскую школу, которая подверглась нападению. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе главы региона.

В понедельник, 15 января, стало известно, что двое неизвестных в масках совершили нападение на школу №127 в Мотовилихинском районе Перми. Пострадали педагог и несколько детей. Обстоятельства происшествия сейчас выясняются.

В мэрии города сообщили, что к школе направились глава города Дмитрий Самойлов, его заместитель Людмила Гаджиева и руководство департамента образования. По информации пресс-службы правительства Прикамья, на место происшествия срочно выехал и губернатор Максим Решетников.

Стефан Савелли
© Служба новостей «URA.RU»
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