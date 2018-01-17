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17 января 2018
09:39  17 января 2018 0

Милонов предложил МИД Польши брать на работу выпускников украинских вузов

Госдума и Милонов. Москва, милонов виталий
Милонов заявил об очередном «рецидиве русофобии» в ПольшеФото: Александр Ельчищев © URA.RU

Польскому МИД стоит принять к себе на работу выпускников украинских дипломатических вузов, заявил член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов. Такое предложение он озвучил после того, как стало известно об увольнении выпускников МГИМО из внешнеполитического ведомства этой страны.

«Жаль, что Польская республика регулярно поддаётся рецидивам русофобии, граничащей с клинической формой шизофрении. Безусловно, польскому политическому истеблишменту выгодно поддержание страшных мифов о русской угрозе», — цитирует Милонова РИА «Новости». Он также отметил, что такой страх не имеет рациональной основы. «Со своей стороны могу лишь посоветовать польскому МИДу рекрутировать выпускников украинских, особенно львовских дипломатических вузов: вот места, где проходят подготовку настоящие титаны дипломатической мысли, к чьей квалификации у поляков вопросов возникнуть не должно», — заключил Виталий Милонов.

Как ранее сообщало «URA.RU», новый министр иностранных дел Польши решил сократить всех дипломатов, которые обучались в российских и советских вузах. Они лишатся работы, даже если их преемники будут обладать более низкой квалификацией.

Дарья Корчак
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