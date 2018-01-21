Фигуристка из России стала чемпионкой Европы

01:56 21 января 2018 0

Всего россияне завоевали 9 из 12 медалей Фото: Александр Мамаев © URA.RU

15-летняя фигуристка из России Алина Загитова стала чемпионкой Европы, став первой на турнире в Москве и в короткой, и произвольной программе. Второе место заняла двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева.

Последняя, к слову, потерпела первое поражение с ноября 2015 года. Тогда, как пишет РБК, на российском этапе серии Гран-при она уступила Елене Родионовой, а после этого дважды выиграла чемпионат Европы и мира, два финала Гран-при, этапы Гран-при в Канаде, Франции, России и Японии, а также два предсезонных турнира Japan Open и предсезонный Мемориал Ондрея Непелы в Словакии. Финал Гран-при и чемпионат России Медведевой пришлось пропустить. В ноябре врачи диагностировали перелом плюсневой кости и наложили гипс на стопу.

Третье место в прошедшем в Москве турнире заняла пятикратная чемпионка Европы итальянка Каролина Костнер. Еще одна россиянка Мария Сотскова заняла четвертое место. Всего, как отмечает агентство, российские фигуристы завоевали 9 из 12 медалей — две золотые, четыре серебряные и три бронзовые.