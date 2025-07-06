Стало известно, в каком состоянии находятся парашютисты пострадавшего в Забайкалье самолета

Губернатор Осипов: девять человек госпитализированы после ЧП с Ан-2
© Служба новостей «URA.RU»
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После жесткой посадки самолета Ан-2 в Забайкалье госпитализированы девять человек
После жесткой посадки самолета Ан-2 в Забайкалье госпитализированы девять человек Фото:

В результате жесткой посадки самолета Ан-2 в Забайкальском крае госпитализированы девять человек, трое из которых находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор региона Александр Осипов, подчеркнув, что угрозы жизни пострадавших нет.

«Девять пострадавших из самолета Ан-2 получают помощь в Краевой клинической больнице. Один отказался от госпитализации, получив помощь медиков на месте происшествия», — сообщил Осипов РИА Новости. 

По словам Осипова, Трое пострадавших находятся в тяжелой степени тяжести. Остальные — в средней. Глава региона уточнил, что все — профессиональные спортсмены, самому старшему из них 68 лет. 

В Читинском районе Забайкалья легкомоторный самолета АН-2, известный как «кукурузник», через несколько минут после взлета совершил жесткую посадку у садового товарищества «Топограф». По данным регионального Минздрава, пострадали 10 человек, двое из них в тяжелом состоянии.

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В результате жесткой посадки самолета Ан-2 в Забайкальском крае госпитализированы девять человек, трое из которых находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор региона Александр Осипов, подчеркнув, что угрозы жизни пострадавших нет. «Девять пострадавших из самолета Ан-2 получают помощь в Краевой клинической больнице. Один отказался от госпитализации, получив помощь медиков на месте происшествия», — сообщил Осипов РИА Новости.  По словам Осипова, Трое пострадавших находятся в тяжелой степени тяжести. Остальные — в средней. Глава региона уточнил, что все — профессиональные спортсмены, самому старшему из них 68 лет.  В Читинском районе Забайкалья легкомоторный самолета АН-2, известный как «кукурузник», через несколько минут после взлета совершил жесткую посадку у садового товарищества «Топограф». По данным регионального Минздрава, пострадали 10 человек, двое из них в тяжелом состоянии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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