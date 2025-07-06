Стало известно, в каком состоянии находятся парашютисты пострадавшего в Забайкалье самолета

В результате жесткой посадки самолета Ан-2 в Забайкальском крае госпитализированы девять человек, трое из которых находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор региона Александр Осипов, подчеркнув, что угрозы жизни пострадавших нет.
«Девять пострадавших из самолета Ан-2 получают помощь в Краевой клинической больнице. Один отказался от госпитализации, получив помощь медиков на месте происшествия», — сообщил Осипов РИА Новости.
По словам Осипова, Трое пострадавших находятся в тяжелой степени тяжести. Остальные — в средней. Глава региона уточнил, что все — профессиональные спортсмены, самому старшему из них 68 лет.
В Читинском районе Забайкалья легкомоторный самолета АН-2, известный как «кукурузник», через несколько минут после взлета совершил жесткую посадку у садового товарищества «Топограф». По данным регионального Минздрава, пострадали 10 человек, двое из них в тяжелом состоянии.
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