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22 января 2018
21 января 2018
18:20  21 января 2018 0

«Там война была?» Сибирские подростки разгромили квартиру, в которую залезли для вписки. ФОТО

Хозяева были в шоке, когда вернулись в свой домФото: «ВКонтакте», группа «Шепот Улиц [ТБ] Подслушано БЕЛОВО»

В Кузбассе неизвестные подростки разгромили частный дом, куда без ведома хозяев пробрались для вписки. Фото разнесенного в пух и прах жилища опубликовали в соцсетях.

«Пусть все знают уродов в лицо. Малолетки сняли квартиру на пятнашке и вот что в итоге с ней стало. Хозяева, отпишитесь в комментариях, выведем уродов на чистую воду», — написал анонимный пользователь в группе «Шепот Улиц [ТБ] Подслушано БЕЛОВО» во «ВКонтакте».

Владельцы откликнулись и сообщили, что не сдавали жилье для подростков: дети сами забрались в частный дом и устроили вписку. Неизвестно, что происходило на вечеринке подростков, но после непрошеного визита в доме не осталось целой мебели и стекол, а подоконники оказались заляпаны кровью, уточняет сайт VSE42.Ru. «Это как надо было гулять, чтоб такое устроить?», «Там что, война была?», «Родители пусть отвечают вместе со своими чадам. Это ж как воспитывать надо детей, что бы они такое чудили. Ужас просто!» — возмутились пользователи.

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Фото: «ВКонтакте», группа «Шепот Улиц [ТБ] Подслушано БЕЛОВО»

Ранее в Сети появился ролик, в котором девятиклассники занимаются сексом на вписке в Архангельске. Как сообщал канал 360, тогда следственный комитет организовал проверку по факту видео с участием детей. Другой скандальный случай с подростками на вписке произошел в Санкт-Петербурге. Там школьнице предложили смертельную дозу наркотиков, от которых она скончалась. Участники вечеринки не стали вызывать скорую и полицию, а просто вынесли тело девушки на улицу и оставили на лавочке, напоминает Nation News.

Сергей Снегирев
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