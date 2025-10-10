«Говорил, что без нас никуда»: Лукашенко обрадовался приезду Пашиняна на саммит СНГ

Президент Беларуси обменялся репликами с Алиевым и Пашиняном перед саммитом СНГ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Александр Лукашенко приехал на саммит СНГ
Александр Лукашенко приехал на саммит СНГ Фото:

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко обрадовался приезду премьер-министра Армении Никола Пашиняна на саммит СНГ в Душанбе. Видео их встречи опубликовали в пресс-службе администрации белорусского президента.

«Ильхам Гейдарович (Алиев, президент Азербайджана — прим. URA.RU), а вы говорили, не приедет. Переживали вчера. Я же говорил, что Никол Воваевич (Пашинян. — прим. URA.RU) без нас никуда», — сказал Лукашенко перед официальной встречей. На видео, опубликованном в telegram-канале «Пул первого», они находятся в зале, где глава Азербайджана встречал глав государств.

В декабре президент Белоруссии Александр Лукашенко во время заседания Высшего Евразийского экономического совета завязал словесную перепалку с армянским премьер-министром Пашиняном. Белорусский лидер предложил привести делегацию в Минск, что вызвало резкую реакцию со стороны армянского премьера. Что известно об отношения Лукашенко и Пашиняна — в материале URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко обрадовался приезду премьер-министра Армении Никола Пашиняна на саммит СНГ в Душанбе. Видео их встречи опубликовали в пресс-службе администрации белорусского президента. «Ильхам Гейдарович (Алиев, президент Азербайджана — прим. URA.RU), а вы говорили, не приедет. Переживали вчера. Я же говорил, что Никол Воваевич (Пашинян. — прим. URA.RU) без нас никуда», — сказал Лукашенко перед официальной встречей. На видео, опубликованном в telegram-канале «Пул первого», они находятся в зале, где глава Азербайджана встречал глав государств. В декабре президент Белоруссии Александр Лукашенко во время заседания Высшего Евразийского экономического совета завязал словесную перепалку с армянским премьер-министром Пашиняном. Белорусский лидер предложил привести делегацию в Минск, что вызвало резкую реакцию со стороны армянского премьера. Что известно об отношения Лукашенко и Пашиняна — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...