«Говорил, что без нас никуда»: Лукашенко обрадовался приезду Пашиняна на саммит СНГ

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко обрадовался приезду премьер-министра Армении Никола Пашиняна на саммит СНГ в Душанбе. Видео их встречи опубликовали в пресс-службе администрации белорусского президента.
«Ильхам Гейдарович (Алиев, президент Азербайджана — прим. URA.RU), а вы говорили, не приедет. Переживали вчера. Я же говорил, что Никол Воваевич (Пашинян. — прим. URA.RU) без нас никуда», — сказал Лукашенко перед официальной встречей. На видео, опубликованном в telegram-канале «Пул первого», они находятся в зале, где глава Азербайджана встречал глав государств.
В декабре президент Белоруссии Александр Лукашенко во время заседания Высшего Евразийского экономического совета завязал словесную перепалку с армянским премьер-министром Пашиняном. Белорусский лидер предложил привести делегацию в Минск, что вызвало резкую реакцию со стороны армянского премьера. Что известно об отношения Лукашенко и Пашиняна — в материале URA.RU.
