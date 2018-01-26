02:04 26 января 2018 0

Прибывшие на место спасатели обнаружили лишь горящие обломки воздушного судна Фото: скриншот видео с места ЧП, Youtube

В результате столкновения вертолета Ми-8 с опорой линии электропередачи в районе города Кременчуг Полтавской области Украины погибли четыре человека. По информации Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), машина принадлежала частной авиакомпании и совершала учебно-тренировочный полет в темное время суток.

Как сообщила пресс-секретарь ГСЧС в Полтавской области Светлана Рыбалко, на борту находилось четыре человека, все они погибли.«Погибли все, кто находился в вертолёте. По предварительной информации, на борту находились четыре человека», — приводит RT заявление Светланы Рыбалко.

Отметим, первоначально украинские СМИ сообщили о том, что вертолет столкнулся с телевышкой, однако в ГСЧС эту информацию опровергли.В нацполиции также подтверждают, что на месте крушения обнаружены обрывки проводов.