Герасимов: ВСУ потеряли свыше 76 тысяч военнослужащих в Курской области

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Киев понес в Курской области огромные потери в Курской области
Киев понес в Курской области огромные потери в Курской области Фото:
новость из сюжета
ВС России полностью выдавили ВСУ из Курской области

С начала боевых действий в Курской области, начавшихся 6 августа 2024 года, Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 76 тысяч военнослужащих. Об этом сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.

«ВСУ потеряли в боях в Курской области более 76 тыс. военнослужащих», — заявил Герасимов. Трансляция проходит на телеканале «Россия 24».

Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил, что утраты ВСУ в Курской области неизбежно повлияют на ситуацию по всей линии боевого столкновения. По его словам, в этом регионе украинская сторона лишилась значительного числа наиболее подготовленных и оснащенных, в том числе западной техникой, подразделений.

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С начала боевых действий в Курской области, начавшихся 6 августа 2024 года, Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 76 тысяч военнослужащих. Об этом сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов. «ВСУ потеряли в боях в Курской области более 76 тыс. военнослужащих», — заявил Герасимов. Трансляция проходит на телеканале «Россия 24». Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил, что утраты ВСУ в Курской области неизбежно повлияют на ситуацию по всей линии боевого столкновения. По его словам, в этом регионе украинская сторона лишилась значительного числа наиболее подготовленных и оснащенных, в том числе западной техникой, подразделений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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