С начала боевых действий в Курской области, начавшихся 6 августа 2024 года, Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 76 тысяч военнослужащих. Об этом сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.
«ВСУ потеряли в боях в Курской области более 76 тыс. военнослужащих», — заявил Герасимов. Трансляция проходит на телеканале «Россия 24».
Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил, что утраты ВСУ в Курской области неизбежно повлияют на ситуацию по всей линии боевого столкновения. По его словам, в этом регионе украинская сторона лишилась значительного числа наиболее подготовленных и оснащенных, в том числе западной техникой, подразделений.
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