Число раненных при взрыве в порту Ирана достигло 115

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На месте взрыва в Иране работают 15 бригад скорой помощи
На месте взрыва в Иране работают 15 бригад скорой помощи Фото:

Число раненых в результате взрыва топливного резервуара в порту Шахид-Раджаи в Бендер-Аббасе, Иран, увеличилось до 115 человек. Об этом сообщил представитель Национальной организации по чрезвычайным ситуациям Ирана.

«На данный момент 115 пострадавших в результате инцидента были доставлены в медицинские центры бригадами экстренных операций», — передает слова представителя издание Tasnim. На место происшествия прибыли 15 машин скорой помощи и четыре автобуса скорой помощи. Также был задействован вертолет экстренной службы компании Larestan Air.

Ранее сообщалось, что в порту Шахид-Раджаи, расположенном в 23 км к западу от города Бендер-Аббас на юге Ирана, произошел мощный взрыв топливного резервуара. Сила была настолько велика, что звук был слышен на острове Кешм, находящемся в 20 км от порта в Персидском заливе. Агентство NourNews уточнило, что в радиусе нескольких километров были выбиты окна.

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Число раненых в результате взрыва топливного резервуара в порту Шахид-Раджаи в Бендер-Аббасе, Иран, увеличилось до 115 человек. Об этом сообщил представитель Национальной организации по чрезвычайным ситуациям Ирана. «На данный момент 115 пострадавших в результате инцидента были доставлены в медицинские центры бригадами экстренных операций», — передает слова представителя издание Tasnim. На место происшествия прибыли 15 машин скорой помощи и четыре автобуса скорой помощи. Также был задействован вертолет экстренной службы компании Larestan Air. Ранее сообщалось, что в порту Шахид-Раджаи, расположенном в 23 км к западу от города Бендер-Аббас на юге Ирана, произошел мощный взрыв топливного резервуара. Сила была настолько велика, что звук был слышен на острове Кешм, находящемся в 20 км от порта в Персидском заливе. Агентство NourNews уточнило, что в радиусе нескольких километров были выбиты окна.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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