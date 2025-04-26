Число раненных при взрыве в порту Ирана достигло 115

Число раненых в результате взрыва топливного резервуара в порту Шахид-Раджаи в Бендер-Аббасе, Иран, увеличилось до 115 человек. Об этом сообщил представитель Национальной организации по чрезвычайным ситуациям Ирана.
«На данный момент 115 пострадавших в результате инцидента были доставлены в медицинские центры бригадами экстренных операций», — передает слова представителя издание Tasnim. На место происшествия прибыли 15 машин скорой помощи и четыре автобуса скорой помощи. Также был задействован вертолет экстренной службы компании Larestan Air.
Ранее сообщалось, что в порту Шахид-Раджаи, расположенном в 23 км к западу от города Бендер-Аббас на юге Ирана, произошел мощный взрыв топливного резервуара. Сила была настолько велика, что звук был слышен на острове Кешм, находящемся в 20 км от порта в Персидском заливе. Агентство NourNews уточнило, что в радиусе нескольких километров были выбиты окна.
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