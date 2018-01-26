17:43 26 января 2018 0

На ЧМ-2018 российские фанаты скупили большинство билетов Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Очередной этап продажи билетов на чемпионат мира по футболу — 2018 в России завершится 31 января. На данный момент запрошено 4 021 211 билетов, об этом сообщает пресс-служба FIFA.

Текущий этап продажи билетов стартовал 5 декабря 2017 года. По данным FIFA, больше всего заявок подали российские любители футбола. В числе лидеров также болельщики из Германии, Аргентины, Мексики, Бразилии, Перу, Польши, Испании, Колумбии, США и Голландии. При этом 45% всех билетов запрошено болельщиками из-за рубежа.

До 31 января 2018 года болельщики могут подать заявки на официальном сайте FIFAcom/bilet на любой матч, кроме открытия и финала ЧМ-2018. Билеты будут распределяться путем случайной жеребьевки, у всех заявок будут равные шансы на успех, независимо от даты подачи. Болельщики получат уведомление о результатах жеребьевки не позже середины марта 2018 года.

Оплатить билеты можно онлайн с помощью карты VISA или банковским переводом в течение 7 дней после подтверждения заявки на билет. Болельщики должны позаботиться о том, чтобы на карте было необходимое количество средств, а денежный перевод сделан вовремя. В противном случае FIFA может аннулировать запрошенные билеты. Важно помнить, что для оплаты билетов нельзя использовать чужие банковские карты, а также необходимо корректно заполнять все данные «заказчика» (того, кто покупает и оплачивает билеты) и «гостей» (тех, для кого заказчик покупает билеты).

Следующий этап продаж билетов — в порядке живой очереди — будет проходить с 13 марта по 3 апреля. Билеты, приобретенные в ходе 1 и 2 этапов продаж, будут доставлены владельцам бесплатно в течение нескольких недель перед началом турнира, ориентировочно — не раньше апреля-мая 2018 года.