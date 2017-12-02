Как купить билеты на ЧМ-2018 и точно их получить

14:20 02 декабря 2017 0

Первое, что нужно знать: билеты на мундиаль в России — именные и невозвратные Официальный сайт FIFA

Второй этап продаж билетов на матчи Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России стартует 5 декабря. Он будет проходить путем случайной жеребьевки на сайте FIFA.com/bilet до 31 января 2018 года. Как сообщает FIFA, успешные заявки будут определяться вне зависимости от даты их направления.

Главное отличие второго этапа продаж билетов от первого — болельщики теперь знают, какие команды на каких стадионах будут играть на групповом этапе чемпионата. Финальная жеребьевка состоялась 1 декабря в Государственном Кремлевском дворце в Москве. Определились соперники сборной России в группе А, а также стало известно, какие сборные приедут в Екатеринбург: Египет, Уругвай, Франция, Перу, Япония, Сенегал, Мексика и Швеция.

Цены на билеты для россиян Официальный сайт FIFA

Процедура покупки билетов не изменилась: нужно зарегистрироваться на сайте www.FIFA.com/bilet, найти в меню пункт «Подать заявку на билеты», выбрать билеты и предоставить необходимые данные. Оплату можно будет произвести картой или банковским переводом в течение 7 дней с момента подтверждения приобретения билетов.

Между тем, многие болельщики, подавшие заявки на первом этапе продаж, столкнулись с трудностями при оплате билетов и даже лишались мест на матчи из-за технических сбоев. Впрочем, многих проблем можно было бы избежать, если бы люди перед покупкой билетов внимательно ознакомились с «Правилами продажи билетов представителям широкой общественности (резидентам РФ)», размещенным на сайте FIFA. Эти правила расписаны на 16 страниц и имеют достаточно много нюансов, в которых «URA.RU» попыталось разобраться вместе с юристами.

Во-первых, все продажи билетов являются окончательными, то есть никто «не может отменить покупку или вернуть билеты после совершения покупки».

С данным правилом (п. 8.1) придется согласиться, поскольку в 2013 году в России был принят федеральный закон о проведении ЧМ-2018. В нем говорится, что обмен и возврат билетов на матчи ЧМ-2018 осуществляются только в случаях и в порядке, которые установленых FIFA.

Если же от купленных билетов по каким-либо причинам хочется отказаться, FIFA предлагает перепродать их на официальной платформе футбольной федерации. Более подробная информация об этом будет размещена на сайте FIFA ближе к началу чемпионата.

Аннулировать билеты может только FIFA. Это может произойти, если:

FIFA обнаружит неточность в предоставленных данных заказчика (п.2.2);

заказчик нарушил ограничения продаж (п.4). По правилам, один болельщик не сможет приобрести билеты более чем на семь матчей и купить больше 28 билетов для себя и всех своих товарищей (четыре билета на один матч максимум);

заказчик оплатил билет чужой банковской картой (п. 10.2);

FIFА выявит факт частичной или несвоевременной оплаты (п.10.4);

FIFА выявит факт введения в заблуждение относительно личности или наличия Статуса резидента РФ (п.13.2).

Последствия аннулирования билетов описаны в п. 15, где говорится, что заказчику вернут 80% от общей стоимости билетов, если аннулирование произошло не позднее, чем за двое суток до начала матча. Если же до матча осталось менее 48 часов, заказчику при аннулировании билета деньги не вернут.

По правилам, FIFA может аннулировать билеты за два дня до матча и не выплатить компенсации. Но юристы считают, что за возврат денег можно побороться в суде Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Впрочем, если болельщик остался без билетов из-за того, что FIFA решила их аннулировать, за свои права можно побороться. «По моему мнению, положения FIFA не могут противоречить закону Российской Федерации. Организаторы не могут отказать покупателю билетов хотя бы в частичном возврате денег. При этом организаторы могут удержать фактические понесенные ими расходы, — пояснил адвокат Павел Бабиков. — В случае аннуляции билета болельщик вправе требовать возврата денег и компенсации морального вреда, убытков. Спор между организатором мероприятия и покупателем билета может быть рассмотрен по желанию потребителя в суде по месту его жительства — независимо от того, где находится организатор мероприятия».

Во избежание недоразумений стоит все же детально изучить правила продажи билетов. Если же правила были нарушены, стоит подождать уведомления от FIFA, в котором, возможно, будут описаны варианты решения проблемы.

«Мы рекомендуем, чтобы все болельщики убедились, что на их банковских картах имеется достаточное количество средств для осуществления платежа, а выполнение банковского перевода было своевременным.

Детальная информация о платеже посредством банковского перевода должна быть предоставлена болельщикам по e-mail. В случае возникновения трудностей, мы рекомендуем болельщикам следовать инструкциям, полученным по электронной почте или указанным на сайте FIFA.com/bilet», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе FIFA.

Также там рассказали, что некоторые заявки могут быть подтверждены частично, то есть не все запрошенные билеты в итоге будут распределены заказчику. Однако билеты на определенные матчи или билетные продукты могут быть доступны для приобретения в рамках предстоящих этапов продаж. Следующий период второго этапа продаж билетов — «в порядке живой очереди» — будет проходить с 13 марта по 3 апреля 2018 года.