Израиль объявил город Газа «опасной зоной боевых действий»

Израильская армия объявила центральные районы Газа опасной зоной
Израильская армия объявила центральные районы Газа опасной зоной

Армия обороны Израиля объявила центральные районы города Газа «опасной зоной боевых действий» и прекратила действие ежедневных тактических пауз в военных действиях, которые ранее вводились. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

«В соответствии с оценкой ситуации и директивами политического руководства, начиная с сегодняшнего дня (пятницы), с 10:00, локальная тактическая пауза в военных действиях не будет распространяться на район города Газа, который представляет собой опасную зону боевых действий», — сказано в сообщении. Новость опубликована в telegram-канале.

При этом армия подчеркивает, что продолжит поддерживать гуманитарные усилия и одновременно проводить маневры и наступательные операции против террористических организаций в секторе Газа для защиты Государства Израиль. Ранее тактические паузы позволяли гражданскому населению перемещаться по гуманитарным коридорам и обеспечивали доступ гуманитарной помощи. Теперь эти меры отменены для города Газа из-за обострения ситуации.

