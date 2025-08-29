Израиль объявил город Газа «опасной зоной боевых действий»

Армия обороны Израиля объявила центральные районы города Газа «опасной зоной боевых действий» и прекратила действие ежедневных тактических пауз в военных действиях, которые ранее вводились. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.
«В соответствии с оценкой ситуации и директивами политического руководства, начиная с сегодняшнего дня (пятницы), с 10:00, локальная тактическая пауза в военных действиях не будет распространяться на район города Газа, который представляет собой опасную зону боевых действий», — сказано в сообщении. Новость опубликована в telegram-канале.
При этом армия подчеркивает, что продолжит поддерживать гуманитарные усилия и одновременно проводить маневры и наступательные операции против террористических организаций в секторе Газа для защиты Государства Израиль. Ранее тактические паузы позволяли гражданскому населению перемещаться по гуманитарным коридорам и обеспечивали доступ гуманитарной помощи. Теперь эти меры отменены для города Газа из-за обострения ситуации.
