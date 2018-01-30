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30 января 2018
29 января 2018
17:51  30 января 2018 0

«Это сервис для приезжих». Автоэксперты оценили перспективы каршеринга в Екатеринбурге

Старт работы сервиса каршеринга
Фирменные Hyundai Solaris уже в ЕкатеринбургеФото: Анна Майорова © URA.RU

В Екатеринбурге появилась услуга каршеринга. Через специально приложение компании «Делимобиль» горожане смогут арендовать машину, оплачивая ее поминутно.

«Одна из главных проблем, которую я сейчас вижу — горожане не понимают, зачем им каршеринг, если есть такси. Пока каршеринг больше актуален для приезжих. Плюс, успех сервиса в Екатеринбурге зависит от количества машин. Если их будет 20 на город, то вряд ли что-то получится. А если, как обещают к чемпионату мира — 300, то этого будет достаточно», — рассказал «URA.RU» вице-председатель Свердловского комитета по защите прав автомобилистов Максим Едрышов.

«В Москве каршеринг примерно в 1,5 раз дешевле такси, плюс позволяет решить проблему с платными парковками — в столице час стоит 200 рублей, а за машину по каршерингу ты не платишь. Но насколько это актуально для Екатеринбурга — большой вопрос. Есть у каршеринга и минус: нужно очень внимательно смотреть на состояние машины, чтобы другой водитель не передал тебе ее с повреждениями. В целом же, перспективы каршеринга хорошие. В Москве уже работают восемь операторов, снижаются цены», — отметил автоэксперт, блогер Антон Белицкий.

Воспользоваться услугой каршеринга можно уже с этого дня. Для горожан по городу размещено 50 автомобилей. После установки приложения на смартфон можно отправляться в путь.

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Приложение позволит арендовать машину Фото: Анна Майорова © URA.RU

Данил Бардин
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