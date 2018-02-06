Курчатовский райсуд Челябинска назначил на 20 февраля рассмотрение по существу дела Адама Токшаева, родного брата главного архитектора Грозного (Чечня) Алихана Токшаева. Мужчина обвиняется в 11 эпизодах мошенничества, сообщил «URA.RU» консультант суда Наталья Наумова.
По версии следствия, с 2012 по 2015 год Токшаев обманом входил в доверие девушек, брал у них автомобили и продавал, а также занимал крупные суммы денег. Кроме того, он обманывал родственников потерпевших. Одну девушку он уговорил взять в кредит Mercedes E 200, на котором скрылся. Другую даму убедил отдать под залог Toyota Camry, чтобы направить деньги на оборотные средства своей несуществующей компании, пообещав выкупить автомобиль через пару дней. Но ни денег, ни автомобиля девушка больше не увидела — обвиняемый скрылся в Чечне.
Самое удивительное, что рядом с украденными автомобилями фотографировался его родной брат Алихан Токшаев. Причем на машинах были родные госномера. Пострадавшие даже написали чеченскому чиновнику письмо с описанием ситуации, но тот ответил, что не в курсе происходящего с братом.
Адаму Токшаеву предъявлены обвинения по ч.2, ч.3, ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба в крупном, в особого крупном размерах). Если суд признает его виновным, то Токшаева ждет штраф, а также лишение свободы.