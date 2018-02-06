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06 февраля 2018
05 февраля 2018
Главные новости Свердловской области
14:26  06 февраля 2018 2

Человек Паслера вернется в свердловское правительство. Сработаться с олигархами Пумпянского не вышло

Встреча Евгения Куйвашева с руководителями
У Виктории Казаковой может появиться новый советникФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловское правительство ждет очередное знаковое пополнение. Глава аппарата областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) Инна Степнова покинула бизнес-объединение и, как утверждают источники «URA.RU», планирует выйти на должность советника министра инвестиций и развития Свердловской области Виктории Казаковой.

Официально в СОСПП уход Степновой подтвердили, но о его причинах говорят крайне лаконично: «Личные причины — расстались без конфликтов». Вместе с тем инсайдеры в аппарате союза утверждают, что отставка выглядела крайне странно, поскольку пост главы аппарата создавался непосредственно под влиятельную даму.

«Вероятно, желание сворачивать горы руководители союза не оценили — там привыкли к более размеренному ритму. А она человек жесткий, вплоть до конфликтов, где она всегда победитель. Ну, и не исключено, что побоялись ее стремления быть поближе к телу [президента СОСПП Дмитрия Пумпянского], к чему привыкла Степнова. А Казакова ведь в прошлом — человек [экс-премьера Дениса] Паслера, поэтому в новом трудоустройстве Степновой никакой загадки нет», — объяснил высокопоставленный чиновник в «Белом доме».

Узнать подоплеку отставки у самой Степновой не получилось — сразу после увольнения она уехала в отпуск, где обычно отключает телефон. До прихода в союз в 2017 году Инна Степнова была помощником свердловского премьера Дениса Паслера и имела репутацию крайне исполнительного и бескомпромиссного специалиста. Кабмин она покинула через некоторое время после ухода руководителя в отставку 26 сентября 2016 года.

Антон Ольшанников
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