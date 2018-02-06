Челябинские гаишники задержали водителя автобуса с «липовыми» правами. ВИДЕО

В Челябинске сотрудники ГИБДД выявили, что водитель маршрутного автобуса ездил по поддельным правам. Водитель не смог ответить, где он взял этот «документ».
В отделе по пропаганде УГИБДД по Челябинской области «URA.RU» рассказали, что автоинспекторы остановили для проверки водителя автобуса ПАЗ, ехавшего по маршруту № 248. Мужчина предоставил инспекторам водительское удостоверение на имя уроженца Киргизии Улугбека Артикова. Проверив по базе ГИБДД, автоинспекторы выяснили, что Артикову права с категорией «Д», дающей право управления автобусом, никогда не выдавались. ГИБДД проводит проверку, предстоит выяснить, где этот водитель приобрел подделку.
В группе «Типичный Челябинск» во «ВКонтакте» появилось видео того, как правоохранители спрашивают, откуда у мужчины документ с признаками подделки. Тот отвечает: «Не знаю».