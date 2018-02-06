Алла Пугачева похудела на 20 килограммов. ФОТО

За последний год певица Алла Пугачева сумела избавиться от 20 лишних килограммов. При этом многие пользователи Сети уверены, что преображение примадонны также стало возможным за счет так называемых «уколов красоты» и помощи пластических хирургов.
В одном из своих интервью Алла Пугачева признавалась, что села на жесткую диету и отказалась от вредных привычек, пишет «Экспресс-газета». По собственному признанию, она бы хотела соответствовать статусу мамы для своих детей, а не быть похожей на их бабушку.
При этом пластический хирург Александр Вдовин считает, что без вмешательства специалистов по омоложению здесь не обошлось, а первую операцию Пугачева сделала в 35 лет. «Первой операцией Примадонны была липосакция. Что касается остального, то я могу предположить, что Пугачева провела несколько челюстно-лицевых операций, что позволило ей в свои годы выглядеть хорошо. Лучше Алле сделать контурную пластику препаратами на основе гиалуроновой кислоты и гидроксиапатита кальция, так сказать, бьютификацию лица», — сказал хирург, комментируя внешний вид Аллы Пугачевой.
В свои 68 лет Пугачева не стесняется демонстрировать поклонникам свои фото без макияжа. Как сообщал портал Newinform.com, ранее такой снимок подписчики звезды оценили по достоинству и засыпали ее восхищенными комментариями.