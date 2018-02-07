{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Руководство УВЗ пыталось скрыть суд с рабочими, которым урезали зарплаты
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,95
Динамика за 2 недели
Евро 70,53
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
07 февраля 2018
06 февраля 2018
Главные новости Свердловской области
12:18  07 февраля 2018 4

Жириновский прилетел в Екатеринбург лепить пельмени

Марафон
Жириновский прилетел в Екатеринбург на один деньФото: Владимир Андреев © URA.RU

В Екатеринбург в рамках своего предвыборного турне прилетел очередной кандидат в президенты — лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Пока у него самый оригинальный сценарий визита.

С 18:30 до 19:30 политик намерен провести мастер-класс по лепке уральских пельменей в гостинице «Октябрьская». По информации «URA.RU» от источников в партии, изначально Жириновский планировал привлечь к акции актеров команды КВН «Уральские пельмени». Но они отказались в связи с тем, что поддерживают другого кандидата.

«Если судьба-затейница распорядится так, что мы столкнемся где-нибудь на необъятных просторах нашей Родины, то я лично будут его убеждать вступить в PutinTeam», — прокомментировала «URA.RU» уральская «пельмешка» Юлия Михалкова.

До лепки пельменей в 13:30 Владимир Вольфович встретится со студентами УрФУ. После чего посетит «Ельцин Центр». Ранее Жириновский заявлял, что полностью поддерживает критика президентского центра Никиту Михалкова.

«Что касается Ельцина, то с ним вообще связаны только отрицательные моменты, нет ни одного положительного, — сказал в одном из интервью Жириновский. — Начиная с таких преступлений, как беловежские соглашения, когда он с Шушкевичем и Кравчуком расчленил СССР, шоковых реформ Гайдара, на которые он дал добро, залоговых аукционах, на которых мафия раскупила всю советскую промышленность, войны на Кавказе, и заканчивая предательством интересов России на Западе, фальсификацией выборов 1996 года, алкоголизмом и всеми его позорными проявлениями».

Александр Пономарев
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров