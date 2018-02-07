Жириновский прилетел в Екатеринбург лепить пельмени

12:18 07 февраля 2018 4

Жириновский прилетел в Екатеринбург на один день Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Екатеринбург в рамках своего предвыборного турне прилетел очередной кандидат в президенты — лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Пока у него самый оригинальный сценарий визита.

С 18:30 до 19:30 политик намерен провести мастер-класс по лепке уральских пельменей в гостинице «Октябрьская». По информации «URA.RU» от источников в партии, изначально Жириновский планировал привлечь к акции актеров команды КВН «Уральские пельмени». Но они отказались в связи с тем, что поддерживают другого кандидата.

«Если судьба-затейница распорядится так, что мы столкнемся где-нибудь на необъятных просторах нашей Родины, то я лично будут его убеждать вступить в PutinTeam», — прокомментировала «URA.RU» уральская «пельмешка» Юлия Михалкова.

До лепки пельменей в 13:30 Владимир Вольфович встретится со студентами УрФУ. После чего посетит «Ельцин Центр». Ранее Жириновский заявлял, что полностью поддерживает критика президентского центра Никиту Михалкова.

«Что касается Ельцина, то с ним вообще связаны только отрицательные моменты, нет ни одного положительного, — сказал в одном из интервью Жириновский. — Начиная с таких преступлений, как беловежские соглашения, когда он с Шушкевичем и Кравчуком расчленил СССР, шоковых реформ Гайдара, на которые он дал добро, залоговых аукционах, на которых мафия раскупила всю советскую промышленность, войны на Кавказе, и заканчивая предательством интересов России на Западе, фальсификацией выборов 1996 года, алкоголизмом и всеми его позорными проявлениями».