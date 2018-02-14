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14 февраля 2018
13 февраля 2018
Главные новости Свердловской области
13:51  14 февраля 2018 2

Свердловскую наркобанду приговорили к 82,5 годам колонии

Наркотики, героин, героин, наркотики, наркобизнес
При обыске у торговцев нашли несколько килограммов наркотиковФото: УФСБ РФ по Челябинской области

В Свердловском областном суде вынесен приговор шестерым членов банды, продававшим синтетические наркотики через Интеренет. По совокупности наркоторговцев приговорили к 82,5 годам заключения.

«Рассмотрев материалы полиции, судья Денис Меледин признал граждан Коростелева, Шабутдинова, Бузырева, Джуматова, Шлыкова и Мотовилова виновными и вынес приговор каждому от 9.5 до 17 лет. Суммарный срок тюремного заключения составил 82,5 лет», — сообщил «URA.RU» руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, банда сформировалась в январе 2016 года. Преступники арендовали дома в Верхней Пышме, Арамили, Нижнем Тагиле, Невьянске, где оборудовали лаборатории по производству наркотиков, которые продавали через Интернет. После задержания у членов банды изъяли около четырех килограммов мефедрона и амфетамина, а также порядка 50 килограммов реагентов, использовавшихся при изготовлении веществ. Главарем преступной группировки был ранее семь раз судимый 39-летний рецидивист по кличке Карась. Все члены банды до суда находились под домашним арестом. Седьмой участник группы находился на подписке о невыезде и умер еще до суда.

Александр Лукманов
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