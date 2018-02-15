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15 февраля 2018
14 февраля 2018
07:13  15 февраля 2018 0

«Роскосмос» установит владельцев спутников с помощью лазеров

Роскосмос, космос, спутник, планета земля
Лазерный луч с наземной станции сможет идентифицировать объект по его покрытиюФото: Роскосмос

Специальное покрытие, которое будет наноситься на корпус космических аппаратов, позволит легко идентифицировать их принадлежность. Считывать информацию можно будет лазерным лучом с наземных станций.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на представителей головного научного института госкорпорации «Роскосмос» — ЦНИИмаш — система разработана прежде всего для того, чтобы можно было определить виновную сторону при столкновении космических аппаратов. В химический состав покрытия можно будет закодировать информацию о стране, запустившей спутник на орбиту, назначении аппарата, его название и другую важную информацию.

Согласно пояснительной записки к патенту ЦНИИмаша, идентификация спутников и других аппаратов, а также космического мусора, необходима для расследования конфликтных ситуаций Это могут быть, кстати, не только столкновения и повреждения объектов на орбите, но и падение их обломков на поверхность планеты.

Евгений Александров
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