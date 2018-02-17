Уральца-наркоторговца, который пять лет скрывался от полиции, отыскали в Таиланде

Уроженец Челябинска сбежал от уголовного преследования в Таиланд
Житель Челябинска был принудительно выслан из Таиланда в Россию по подозрению в торговле наркотиками. На родину его депортировали сотрудники Национального центрального бюро Интерпола МВД России.
Уроженцу Южного Урала удавалось пять лет скрываться от следствия. Его подозревают в наркосбыте (ч. 3 ст. 30 УК РФ — п. «б» ч. 3 и по п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).
В 2013 году он задерживался при попытке продать «наркотическое средство, содержащее амфетамин». В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело, однако он, находясь под подпиской о невыезде, скрылся от следствия. Сегодня беглеца доставили в Москву, пишут «Ведомости».