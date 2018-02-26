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26 февраля 2018
25 февраля 2018
Главные новости Свердловской области
16:20  26 февраля 2018 2

Назначена дата принятия новых правил застройки Екатеринбурга. В документ внесены сотни поправок

Пресс-тур по территориям, которые войдут в бюллетень рейтингового голосования по выбору объектов благоустройства. Екатеринбург, набережная, река исеть, русская медная компания, стройка, рмк, штаб квартира рмк, городской пруд, екатеринбург, снег, зима
Документ, по которому работают строители, существенно изменитсяФото: Анна Майорова © URA.RU

Екатеринбургская городская дума 5 июня обсудит проект новых правил землепользования и застройки областного центра. Как ранее сообщало «URA.RU», ранее документ был рассмотрен в рамках рабочей группы с привлечением представителей областных и городских органов власти, общественников, ученых и застройщкиов.

В него внесены сотни поправок, некоторые из них существенные. Одна из них подразумевает создание в мегаполисе ряда новых центров деловой активности, в которых, в том числе, расположатся государственные и муниципальные структуры.

В мае—апреле проект правил будет вынесен на общественные слушания. Публичные обсуждения пройдут во всех районах города. В них смогут принять участие все заинтересованные граждане и юридические лица.

Полномочие разрабатывать и устанавливать правила землепользования и застройки было возвращено администрации Екатеринбурга в начале 2018 года. В предыдущем году этим занималось министерство строительства Свердловской области.

Константин Джултаев
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