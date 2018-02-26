Екатеринбургская городская дума 5 июня обсудит проект новых правил землепользования и застройки областного центра. Как ранее сообщало «URA.RU», ранее документ был рассмотрен в рамках рабочей группы с привлечением представителей областных и городских органов власти, общественников, ученых и застройщкиов.
В него внесены сотни поправок, некоторые из них существенные. Одна из них подразумевает создание в мегаполисе ряда новых центров деловой активности, в которых, в том числе, расположатся государственные и муниципальные структуры.
В мае—апреле проект правил будет вынесен на общественные слушания. Публичные обсуждения пройдут во всех районах города. В них смогут принять участие все заинтересованные граждане и юридические лица.
Полномочие разрабатывать и устанавливать правила землепользования и застройки было возвращено администрации Екатеринбурга в начале 2018 года. В предыдущем году этим занималось министерство строительства Свердловской области.