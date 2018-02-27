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26 февраля 2018
Главные новости Свердловской области
08:08  27 февраля 2018 0

Два федеральных проекта, один посол и битва с челябинским клубом. График свердловского губернатора на неделю

Церемония вручения государственных наград свердловчанам, внесшим значительный вклад в развитие региона. Екатеринбург , куйвашев евгений
Куйвашева ждет насыщенная неделяФото: Анна Майорова © URA.RU

Последняя неделя перед приездом президента России Владимира Путина в Екатеринбург (предположительно 6 марта) у свердловского губернатора Евгения Куйвашева перенасыщена событиями и встречами.

Рабочую пятидневку глава региона начал с поездок по области: провел оперативное заседание в Баранье, где открыл спорткомплекс, а также посетил молокозавод в Кушве. Вторник у Евгения Куйвашева пройдет во встречах с защитниками прав: утром он примет бизнес-омбудсмена Елену Артюх, а после — ее коллегу, защищающего права детей, Игоря Морокова. Вечером глава региона посетит хоккейный поединок «Автомобилиста» с челябинским «Трактором».

Самый насыщенный день — среда. Куйвашев встретится с послом Латвии, посетит конференции Союза журналистов в Камерном театре, а после всего этого встретится с участниками «Лидеров России». Хорошо проявивших себя в конкурсе, устроенном администрацией президента, губернатор ранее обещал пригласить на должности в региональные органы исполнительной власти (его коллеги из соседних регионов уже трудоустраивают своих земляков).

Заседание правительства будет перенесено с традиционного четверга на другой день. Вместе со спикером Заксобрания Людмилой Бабушкиной губернатор отправится в Москву — слушать послание президента России Владимира Путина к Федеральному собранию. Уже в пятницу вернувшийся в регион губернатор, как ожидается, примет участие в работе оргкомитета по выставке в Нижнем Тагиле.

Антон Ольшанников
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