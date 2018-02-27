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27 февраля 2018
26 февраля 2018
Главные новости Свердловской области
15:55  27 февраля 2018 0

В судьбу трех свердловских депутатов, которых прокуратура хочет лишить места в парламенте, вмешались выборы президента России

Заседание Законодательного собрания Свердловской области. Екатеринбург, карапетян армен
Армен Карапетян останется депутатом как минимум до апреляФото: Анна Майорова © URA.RU

Законодательное собрание Свердловской области приостановило обсуждение вопроса о судьбе депутатов, в декларациях которых во время прокурорской проверки выявлены нарушения федерального закона «О противодействии коррупции». Как сообщили несколько источников в региональном парламенте, уже почти две недели в Заксобрании не проходят совещания и обсуждения по данному вопросу. Не проявляют активности и сотрудники прокуратуры.

По неофициальным данным, пауза продлится до назначенных на 18 марта выборов президента РФ. Ожидается, что после этого прокуратура Свердловской области внесет в Заксобрание представление о досрочном прекращении полномочий выявленных нарушителей. В наиболее опасной ситуации оказался Армен Карапетян, не указавший в декларации двух своих детей и записанное на них имущество. По мнению опрошенных «URA.RU» депутатов, Карапетян — главный претендент на лишение мандата.

С меньшей вероятностью надзорный орган может предъявить претензии Алексею Коробейникову и Андрею Жуковскому. Они уже выполнили требования прокуроров, уволив ранее трудоустроенных ими в Заксобрание родственников.

Законодательное собрание будет обязано рассмотреть прокурорское представление на ближайшем после его получения заседании. Если парламентарии отклонят требования надзорного органа, прокуратура будет вправе обратиться с иском за Заксобрание в суд.

Константин Джултаев
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