15:55 27 февраля 2018 0

Армен Карапетян останется депутатом как минимум до апреля Фото: Анна Майорова © URA.RU

Законодательное собрание Свердловской области приостановило обсуждение вопроса о судьбе депутатов, в декларациях которых во время прокурорской проверки выявлены нарушения федерального закона «О противодействии коррупции». Как сообщили несколько источников в региональном парламенте, уже почти две недели в Заксобрании не проходят совещания и обсуждения по данному вопросу. Не проявляют активности и сотрудники прокуратуры.

По неофициальным данным, пауза продлится до назначенных на 18 марта выборов президента РФ. Ожидается, что после этого прокуратура Свердловской области внесет в Заксобрание представление о досрочном прекращении полномочий выявленных нарушителей. В наиболее опасной ситуации оказался Армен Карапетян, не указавший в декларации двух своих детей и записанное на них имущество. По мнению опрошенных «URA.RU» депутатов, Карапетян — главный претендент на лишение мандата.

С меньшей вероятностью надзорный орган может предъявить претензии Алексею Коробейникову и Андрею Жуковскому. Они уже выполнили требования прокуроров, уволив ранее трудоустроенных ими в Заксобрание родственников.

Законодательное собрание будет обязано рассмотреть прокурорское представление на ближайшем после его получения заседании. Если парламентарии отклонят требования надзорного органа, прокуратура будет вправе обратиться с иском за Заксобрание в суд.