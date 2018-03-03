В деле об изнасилованиях детей в челябинском интернате появятся новые фигуранты

Силовики могут предъявить обвинения новым подозреваемым по делу об изнасилованиях детей-сирот в интернате под Челябинском. О работе силовиков рассказал адвокат Андрей Лепехин, которого предоставила общественная организация «Зона права» для защиты интересов потерпевших.
«Следователи, которые ведут это дело, не исключили привлечения к уголовной ответственности других лиц. Других деталей пока не могу предоставить, поскольку ознакомился не со всеми материалами уголовного дела. Но нужно понимать, что сейчас, кроме основного дела, которое расследуется по статье „Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста“, в связи с событиями в школе-интернате СК РФ возбудил другое дело — по статье „Халатность“», — цитирует юриста «Газета.ру».
По словам адвоката, в том числе следователям предстоит установить, как получилось, что пока единственный обвиняемый свободно приходил в интернат и общался с воспитанниками. Лепехин подчеркнул, что после экспертиз, которые проводятся в рамках расследования, возможно появятся основания для возбуждения новых дел или появления новых фигурантов.
Напомним, о скандале с изнасилованиями в интернате стало известно в январе 2018 года. По словам детей, воспитатели отдавали их на время посторонним людям, чаще всего упоминался некий «дядя Сережа». Кроме того, они заявили, что одна из воспитательниц по ночам устраивала оргии с детьми. В настоящее время дело расследует СК РФ, следователи уже нашли ряд нарушений в учреждении, напоминает RT.