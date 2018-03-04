Власти помогут россиянам учиться в кредит

Правительство России утвердило правила предоставления образовательных кредитов. В постановлении на сайте органа власти прописан перечень документов, которые банки обязаны предоставлять в Минобрнауки.
Согласно постановлению, с помощью документов банка будет заключено соглашение, а затем банк будет включен в программу господдержки образовательного кредитования, сообщает канал 360. Кроме того, прописан перечень требований к банкам как к получателям субсидии. У банков теперь будет право увеличивать процентную ставку до семи пунктов дополнительно к одной четвертой величины базового индикатора.
Ранее Сбербанк временно приостановил выдачу образовательных кредитов. В банке решение связали с оптимизацией программы господдержки образовательного кредитования Минобрнауки России.