Улицы уральского поселка покрылись заледеневшими фекалиями

Жители поселка Вахрушево под Копейском, городом — спутником Челябинска, жалуются на затопление улиц фекалиями. Нечистоты копятся в выгребных ямах, их не откачивают. Как сообщил «URA.RU» мэр Копейска Владимир Можин, такая проблема действительно существует.
В 2016 году часть домов отказалась от услуг управляющих компаний и перешла на самообслуживание. Жильцам показались завышенными тарифы «управляшки», однако справиться с домоуправлением сами они не смогли, и теперь очистные ямы переполняются. Фекалии выходят наружу и застывают. На сходе в поселке 26 февраля жители потребовали ввести в Вахрушево режим ЧС. Мэр отказался от таких радикальных действий. «Мы вывозим нечистоты, будем вывозить и дальше. Но надо строить очистной коллектор, которого в Вахрушево никогда не было», — пояснил «URA.RU» Можин.
«Проблема очень сложная! Но она не решается уже много лет. Жителям поселка уже сложно объяснить, что вот „скоро мы спланируем и к 2020 году все решим“. Планировать надо уже позавчера! Хорошо, что это понимает глава города и прямо об этом говорит. Надеемся, что и другие сотрудники администрации города уделят этой проблеме максимальное внимание», — написал на своей странице в Facebook председатель Общественной палаты Копейска Максим Бабин. Между тем, по словам мэра Владимира Можина, устарела вся очистная система города, которую не реконструировали много лет.
Вахрушево считается проблемной территорией. Еще в 2016 году, после ареста действующего мэра Вячеслава Истомина, поселок перевели на привозную воду. На строительство нового водовода были выделены средства из областного бюджета. По словам Можина, водовод к поселку построен, но его не запускают, потому что нет канализации — сливать воду будет некуда. Есть проект коллектора, однако его надо корректировать.