15:16 07 марта 2018 12

Этап Кубка мира в Тюмени бойкотировали многие биатлонисты Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Олимпийский чемпион по биатлону швед Себастиан Самуэльссон заявил, что после его отказа приехать на Кубок мира в Тюмень ему стали поступать угрозы из России. Об этом спортсмен рассказал изданию SVT.

Самуэльссон, выигравший на Олимпиаде в Корее две медали, пояснил, что получил тревожные сообщения в Сети. «Мне писали, что я плохой человек, что меня застрелят, что меня ждут в России, чтобы расправиться со мной. Всей моей семье угрожали смертью», — пожаловался швед. 20-летний биатлонист выразил сомнения в том, что Международный союз биатлонистов (IBU) или российские организаторы смогут гарантировать его безопасность.

Ранее Самуэльссон объявил о решении бойкотировать заключительный этап Кубка мира (IBU), который пройдет в Тюмени с 22 по 25 марта. Он также выразил опасения «за свои допинг-пробы, которые останутся в России». Не участвовать в стартах также решили сборные США и Чехии. Сборная Украины по биатлону отказалась бойкотировать этап КМ в Тюмени. «Почему мы должны лишать себя соревнований? У нас даже не обсуждалось, чтобы не поехать в Тюмень», — цитирует украинских биатлонисток «Федеральное агентство новостей».

В Увате и в Ханты-Мансийске 10—17 марта пройдут седьмой и восьмой этапы Кубка IBU. В них также отказался участвовать норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален, пишет «Национальная служба новостей».