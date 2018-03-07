Звезда сериала «Реальные пацаны» Зоя Бербер приступила к съемкам в сериале «Проспекты», где ей предстоит сыграть бывшую жену спецназовца ГРУ. Фото с первых съемочных дней пермская актриса опубликовала на своей странице в Instagram.
По сюжету, героиня Бербер уходит к банкиру, не дождавшись возвращения своего мужа Юрия Шатохина (роль которого играет Павел Прилучный), воюющего в Сирии. Новый роман девушка начинает несмотря на то, что с супругом у них имеется совместный ребенок. После возвращения из военной командировки Шатохин пытается вернуть свою дочь, но оказывается втянут в конфликт с богатым отчимом девочки.
Поклонники Бербер с большим энтузиазмом восприняли новость о съемках нового сериала и рассыпались в комплиментах перед пермской актрисой: «Я честно, когда-то думал о том, чтобы было бы очень здорово, увидеть тебя и Прилучного в одном проекте. Это случилось! Надо же!!!», «Любимые актеры в одном фильме! Класс», «Какой крутой тандем! Скорее бы премьера», «Какие классные актеры. ждем, очень ждем фильм», — пишут пользователи Instagram.
Ранее «URA.RU» сообщало о желании Бербер поработать в качестве чиновника администрации Перми. В одном из интервью актриса заявила, что ей по силам возродить полноценную культурную жизнь в столице Прикамья.