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10 марта 2018
09 марта 2018
01:17  10 марта 2018 9

Украина обвинила ДНР в подготовке массового убийства политиков в центре Киева. Захарченко уже отреагировал

Украина. Отвод техники. Захарченко
Александр Захарченко сравнил обвинения СБУ со сценарием боевикаФото: Андрей Гусельников © URA.RU

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак обвинил руководителей самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко и Александра Тимофеева в подготовке терактов в Киеве.

Обвинения прозвучали после задержания 8 марта главы украинского Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана, пишет РИА «Новости». При обыске, по информации СБУ, в его автомобиле было найдено большое количество оружия. После этого Грицак заявил, что задержанный вместе с лидерами ДНР и другими лицами хотели устроить минометный обстрел в центре Киева, захват здания Верховной рады, вооруженные нападения на дома украинских политиков и т. д. Основная цель диверсии якобы заключалась в большом количестве жертв из числа государственных деятелей, дестабилизации и хаосе.

Александр Захарченко, комментируя ситуацию, заявил, что обвинения больше похожи на «сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира», нежели на сценарий переворота. Тем не менее, по словам главы ДНР, если на территории Украины находятся люди, которые готовы бороться с действующей властью, это вызывает у него положительные эмоции.

Сергей Демин
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