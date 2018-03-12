В ближайшие дни Челябинск посетят два кандидата в президенты России: бизнес-омбудсмен Борис Титов и основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский. Политики прибудут на Южный Урал 14 и 16 марта соответственно.
Как сообщили «URA.RU» в штабе Титова, встреча с бизнес-омбудсменом пройдет в отеле «Малахит». Титов будет отвечать на вопросы, а певец и музыкант «Машины времени» Евгений Маргулис (его доверенное лицо) выступит с концертом. Явлинский приедет в Челябинск 16 марта, в пятницу. О приезде кандидата штаб Явлинского на Южном Урале уже уведомил избирательную комиссию Челябинской области. Программа визита уточняется.
Выборы президента России состоятся 18 марта. На пост главы государства претендуют восемь кандидатов: Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Павел Грудинин (КПРФ), Борис Титов («Партия Роста») и Григорий Явлинский («Яблоко»).