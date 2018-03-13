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13 марта 2018
12 марта 2018
11 марта 2018
16:24  13 марта 2018 0

Пьяная дебоширка устроила погром в детском саду в Магнитогорске. ФОТО

Встреча партийного актива
В детском саду устроили погромФото: Анна Майорова © URA.RU

В одном из детских садов Магнитогорска задержали нетрезвую женщину, которая проникла в здание учреждения и начала громить мебель и прочее имущество. Остановить женщину удалось сотрудникам одной из охранных фирм, прибывшим на место происшествия.

Пьяная дебоширка проникла в детский сад №106 по пожарной лестнице, рассказали в компании «Право Роста». Для этого она вырвала решетку и разбила стекло пластиковой двери, а затем устроила погром в одной из комнат, переворачивая мебель и раскидывая детские игрушки. Работники детсада вызвали сотрудников охранного предприятия, которые задержали злоумышленницу и передали ее полицейским. В пресс-службе МВД России по Челябинской области информацию о задержании женщины подтвердили.

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Фото: Группа предприятий «Право Роста», «ВКонтакте»

Ранее в одном из подмосковных городов задержали пьяного дебошира рядом с местным детским садом, сообщал портал «Дни.ру». Мужчина угрожал прохожим пневматическим пистолетом, но, к счастью, никому навредить не успел.

Дарья Корчак
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